Ambasciata Usa in Italia ad americani: "Evitate viaggi non essenziali"

(Afp)

Nel giorno in cui l'Italia riapre le frontiere, l'ambasciata Usa a Roma con un tweet rilancia l''alert' del dipartimento di Stato che mantiene al "Livello 4" l'invito ai viaggiatori statunitensi ad "evitare tutti i viaggi internazionali non essenziali" a causa dell'emergenza coronavirus. Il tweet dell'ambasciata rimanda con un link ad una pagina del sito del dipartimento di Stato, aggiornata al 3 giugno, per le informazioni specifiche riguardanti l'Italia.

Nella pagina si ricorda inoltre che, "sebbene i centri di elaborazione dei passaporti negli Stati Uniti abbiano sospeso le attività a causa del Covid-19, i viaggiatori con un'immediata necessità di viaggio e un volo confermato per gli Stati Uniti possono contattare l'ambasciata Usa a Roma o il locale consolato e richiedere un appuntamento per un passaporto d'emergenza".

Si ricorda inoltre che "il 17 maggio, il governo italiano ha varato un decreto che introduce misure sanitarie aggiornate, comprese restrizioni di viaggio per contenere la diffusione del Covid-19". Si invita quindi a consultare il sito del ministero degli Esteri italiano "per ulteriori informazioni sulle misure e i decreti del governo italiano".