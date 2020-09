Coronavirus, record di decessi in Brasile: 1.262 in 24 ore

(Afp)

Più di 1.200 morti in un giorno. Il Brasile registra un nuovo triste record a causa della pandemia di coronavirus. Il ministero della Sanità ha confermato 1.262 decessi in 24 ore, il dato più alto mai segnalato, e 28.936 nuovi casi. In Brasile sono 31.199 i morti per complicanze legate alla Covid-19 e 555.383 i contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

San Paolo è lo stato più colpito con 118.296 casi, 6.999 dei quali segnalati ieri, e 7.994 decessi (327 confermati ieri). Il Brasile, con 210 milioni di abitanti, è il quarto Paese al mondo per numero di vittime - dopo Stati Uniti, Regno Unito e Italia - e il secondo più colpito per numero di contagi dopo gli Stati Uniti.