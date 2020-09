Khamenei: "Non riesco a respirare slogan tutti i Paesi oppressi da Usa"

(Foto Xinhua)

Lo slogan "Non riesco a respirare" usato oggi dal popolo americano rappresenta anche "tutte quelle Nazioni oppresse vittime delle atrocità degli Stati Uniti". Lo ha dichiarato la Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, commentando le proteste scoppiate negli Usa dopo la morte di George Floyd a Minneapolis.

"Quello che vediamo oggi nelle città americane è l'emergere di verità che finora sono state tenute nascoste", ha proseguito Khamenei in un discorso trasmesso in diretta tv in occasione del 31esimo anniversario della morte dell'ayatollah Ruhollah Khomeini.

"Il crimine commesso contro questo uomo di colore è la stessa cosa che il governo degli Stati Uniti ha fatto in Afghanistan, Iraq, Siria, Vietnam e in molti altri paesi del mondo. Quella che viene svelata oggi è la natura e l'indole del governo Usa", ha aggiunto.