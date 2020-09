Paura a Londra, auto travolge due persone

Immagine di repertorio (Afp)

La polizia è intervenuta a Sloane Square, nel quartiere londinese di Chelsea, dopo la segnalazione di un "veicolo sospetto".

Secondo quanto riferisce Scotland Yard, gli agenti hanno arrestato il guidatore, per "violazioni del codice della strada". Alla guida dell'auto l'uomo ha travolto due pedoni, che sono stati trasportati in ospedale. La polizia, che ha aperto un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente, "attende un aggiornamento sulle condizioni" dei due passanti.

L'incidente di Sloane Square non è comunque considerato di "matrice terroristica". Lo riferisce Scotland Yard, in un nuovo aggiornamento.