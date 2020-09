Di Maio: "Italia pronta ad accogliere turisti stranieri"

(Ufficio stampa)

L'Italia vuole mostrare a tutti di essere "pronta ad accogliere turisti stranieri, in sicurezza e con la massima trasparenza dei dati". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, commentando in un post su Facebook, la riapertura agli spostamenti tra tutte le regioni. "Da oggi inizio una serie di incontri con i miei colleghi ministri degli Esteri di Paesi Ue - ha proseguito Di Maio - Nel pomeriggio a Roma arriverà il ministro francese, Le Drian. Venerdì invece sarò in Germania, sabato in Slovenia e martedì in Grecia". "Accogliere turisti - ha aggiunto il titolare della Farnesina - significa mettere in moto la nostra economia. E dare la possibilità a commercianti, imprenditori, artigiani, albergatori di lavorare".

"Quella di oggi è una data molto significativa, da oggi infatti gli italiani potranno muoversi liberamente in tutto il Paese, tra tutte le regioni. Questo è anche un messaggio importante, di rassicurazione, che diamo come Italia al mondo intero. Un Paese che riparte e si appresta a tornare alla normalità". "L'apertura totale del Paese ci permette di mostrare agli Stati esteri un'Italia unita e compatta, all'interno della quale è possibile muoversi liberamente", ha aggiunto.