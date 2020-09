Snapchat non promuove più account di Trump

(Afp)

La piattaforma social Snapchat non promuove più l'account del presidente americano Donald Trump a causa di messaggi considerati un incitamento alla violenza. "Non stiamo promuovendo i contenuti del presidente sulla piattaforma Discover di Snapchat - ha detto un portavoce della compagnia Snap - non amplificheremo le voci che incitano alla violenza razziale e l'ingiustizia dandogli promozione gratuitamente su Discover".

L'account di Trump su Snapchat, che ha 1,5 milioni di follower, rimarrà tuttavia sulla piattaforma. Il passo arriva dopo i tweet di Trump contro i manifestanti che protestano per la morte di George Floyd, uno dei quali minaccia l'uso di "cani feroci".