Usa: "Stop a compagnie aeree cinesi dal 16 giugno"

In un ulteriore segnale di tensione tra i due Paesi, le autorità Usa hanno annunciato il divieto per le compagnie aeree cinesi di volare negli Stati Uniti a partire dal 16 giugno. Il dipartimento dei Trasporti ha riferito che la decisione è una risposta all'atteggiamento di Pechino che non "permette alle compagnie Usa di esercitare pienamente il proprio diritto bilaterale di condurre servizi aerei passeggeri per e dalla Cina". L'accusa di Washington a Pechino è di non avere consentito la ripresa dei voli passeggeri delle compagnie Usa dopo lo stop imposto dall'emergenza coronavirus.