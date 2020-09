Caso Maddie, pedofilo sospettato arrestato nel 2018 a Milano

(Foto Fotogramma)

Era stato arrestato a Milano il 27 settembre del 2018 il pedofilo 43enne indagato per l'omicidio della piccola Madeleine McCann, la bambina scomparsa in Portogallo nel 2007. L'uomo, condannato per possesso di materiale pedopornografico e abusi su minori e attualmente in carcere in Germania, era stato fermato nel capoluogo lombardo in esecuzione di un mandato di arresto internazionale per fatti di droga e consegnato alle autorità tedesche il 10 ottobre del 2018.