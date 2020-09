Cina, attacco con coltello in una scuola: oltre 40 feriti

Immagini di repertorio (Fotogramma)

Oltre 40 tra bambini e membri dello staff sono rimasti feriti nell'ennesimo attacco con coltello in una scuola in Cina. Secondo quanto riferito dai media locali, l'incidente è avvenuto in una scuola primaria di Wuzhou, nella regione autonoma di Guanxhi. Il sospetto, arrestato dalla polizia, è un uomo di 50 anni che lavorava come guardia di sicurezza nella scuola. Tra i feriti ci sono il preside ed un'altra guardia di sicurezza. Negli ultimi anni in Cina si sono verificati numerosi attacchi con coltello nelle scuole e negli asili, solitamente attribuiti a persone mentalmente instabili.