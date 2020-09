Coronavirus, in Germania 182.764 contagi e 8.581 morti

(Afp)

Altri 30 morti e 394 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Germania, secondo i dati forniti dal Robert Koch Institute, l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese. Sono stati quindi 182.764 i contagi in Germania e sono 8.581 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione.

A essere maggiormente colpita è la Baviera, con 47.209 contagiati e 2.479 decessi. A Berlino sono invece stati confermati 6.901 positivi e 200 morti.