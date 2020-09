Coronavirus, in India record di oltre 9mila casi in un giorno

(Afp)

Sono più di novemila i nuovi casi di coronavirus registrati in India nelle ultime 24 ore, portando così a quasi 217mila il totale delle persone contagiate. Si tratta dell'aumento di contagi maggiore in un giorno in India dall'inizio della pandemia, riferiscono le autorità sanitarie di Nuova Delhi. Il nuovo record segue l'allentamento progressivo delle misure di sicurezza messe in atto a marzo per contenere il contagio.

Gli ultimi dati diffusi dal ministero della Sanità parlano di 216.919 contagi in totale, con un aumento di 9.304 casi nelle ultime 24 ore. L'India si posiziona quindi al settimo posto al mondo per numero di casi, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University.

E' invece salito a 6.075 il numero delle persone che hanno perso la vita, 260 in più rispetto a ieri, mentre ha superato quota 104mila il numero delle persone guarite, secondo il quotidiano 'Times of India'.