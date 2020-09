Coronavirus, in Messico record di oltre mille morti in 24 ore

(Afp)

In Messico si è registrata la cifra record di 1.092 morti nelle ultime 24 ore per complicanze legate al Covid-19, portando a 11.729 il totale delle vittime. Lo ha reso noto il vice ministro della Sanità messicano Hugo Lopez-Gatell, aggiornando a 101.238 il totale dei contagi, con un aumento di 3.912 rispetto a ieri.

Lopez-Gatell ha spiegato che in Messico è stato raggiunto il picco dell'infezione e che è necessario continuare ad adottare misure di precauzione. Questa settimana il Messico è entrato nella seconda fase di quella che ha definito una ''nuova normalità'', con la graduale riapertura di alcuni settori considerati ''fondamentali'' per riattivare l'economia del Paese, come il settore delle costruzioni, dei trasporti e delle miniere.