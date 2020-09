Fase 2, a Mosca mascherine obbligatorie fino al vaccino

(Afp)

Sarà obbligatorio indossare le mascherine protettive per strada a Mosca "fino almeno al prossimo ottobre", fino a quando una percentuale significativa dei residenti non sarà stata vaccinata contro il Covid-19, ha affermato il sindaco della città, Sergei Sobyanin, in una intervista alla Tass. Sobyanin anticipa la possibile disponibilità di un vaccino già il prossimo autunno, al più tardi a febbraio. "Torneremo a vivere come prima fra un anno", ha aggiunto.