Caso Maddie, sospetto legame con caso precedente

Fotogramma

I procuratori tedeschi in Sassonia-Anhalt stanno indagando sull'esistenza di un possibile legame tra il caso McCann e quello di una bambina tedesca scomparsa cinque anni fa. La bambina, Inga, aveva cinque anni quando è scomparsa senza lasciare traccia mentre era in viaggio con la famiglia nei pressi della città di Stendal, il 2 maggio 2015. Le indagini sono in una fase iniziale e le autorità vogliono verificare ogni possibile indicazione di un legame tra i due casi, è stato precisato.

Quanto al caso McCann "al momento non ci sono elementi sufficienti per giustificare un mandato di cattura o un atto di incriminazione", ha dichiarato Hans Christian Wolters, della procura di Braunschweig, che guida l'inchiesta su Christian B. l'uomo sospettato dagli inquirenti tedeschi di aver ucciso la piccola Maddie, scomparsa nel 2007 mentre si trovava in vacanza con i genitori a Playa de Luz, nella regione portoghese dell'Algarve.