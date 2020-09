Duchessa di Cambridge lancia campagna fotografica ‘ritratti in famiglia in quarantena’

(Afp)

La duchessa di Cambridge ha lanciato in Gran Bretagna la campagna fotografica ‘Hold Still’ (‘resistete, tenete duro’). Un progetto dedicato a tutte le famiglie inglesi costrette dalla quarantena a vivere chiuse in casa. La moglie del principe William, che adora la fotografia e da anni ha scelto di ritrarre’ personalmente l’augusta prole, George, Charlotte e Louis, invita tutti a testimoniare attraverso un clic la vita quotidiana ai tempi del coronavirus. Tre i temi portanti della campagna, ‘eroi e ausiliari’, ‘gesti di cortesia’, ‘la vostra nuova normalità’.

Come spiega il settimanale francese ‘Point de Vue’, “e’ possibile inviare le immagini su Instagram con la sigla #HoldStill2020’. Saranno poi selezionate un centinaio di scatti seguendo criteri emozionali e non tecnici. Del resto - continua il settimanale francese- e’ la stessa duchessa di Cambridge che ha voluto sottolineare che ‘tutti i partecipanti sono invitati a registrare i timori e gli umori, le speranze e i desideri, tutti testimoni di un’unica nazione”.

La duchessa di Cambridge, madrina della National Portrait Gallery e della Societe’ photographique royale, in fondo è l’ultima testimonial di un passione molto regale. Antichi dagherrotipi ritraggono nel 1842 la regina Vittoria e il principe Albert nell’amato castello di Windsor. Anche Alexandra Carolina Maria Charlotte Louise di Slesvig- Holsten- Sonderborg -Lyksborg, futura consorte di Edoardo VII, diventa la fotografa ufficiale della ‘royal family’. Nulla sfugge al suo obiettivo, dalle cerimonie ufficiali, ai compleanni, sino agli animali di compagnia.

Le fotografie dell’ex principessa di Danimarca furono presentate all’interno di numerose manifestazioni internazionali, tra le quali la grande esposizione Kodak itinerante del 1904. Anche la nipote, l’attuale sovrano, armata della sua piccola Leila continua ad onorare la tradizione.

Elisabetta II immortala con la macchina fotografica i primi passi dei principini Carlo e Anna, ma anche quelli, più tardi, di Andrea e Edoardo, i numerosi viaggi a bordo dello yacht Britannia, le vacanze con la famiglia.

Come ricorda ancora ‘Point de Vue’, “la regina ama collezionare e sistemare le foto all’interno di album, color bleu navy con il suo monogramma. Fanno sempre parte del suo bagaglio personale quando si appresta a partire, anche solo per poche settimane, per il castello di Balmoral, in Scozia, o nella tenuta di Sandrigham”.

Anche il principe Filippo sembra stia stato contagiato dalla fotomania. Nel 1956 al suo rientro dai Giochi Olimpici di Melbourne, a bordo dello yacht reale, ha fotografò gli uccelli di mare che sorvolavano il Pacifico e l’Oceano Atlantico. I cliché furono poi riuniti in un volume ‘Birds from Britannia’. Scriveva nella prefazione il duca di Edimburgo: “le foto sono in bianco e nero semplicemente perché preferisco il bianco e nero. Fortunatamente la maggior parte degli uccelli che ho fotografato sono in bianco e nero”.