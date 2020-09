Di Maio: "A metà giugno Germania riapre a turismo verso Italia"

La Germania riaprirà i flussi turistici verso l'Italia, "orientativamente" a partire dal 15 giugno. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nella conferenza stampa congiunta a Berlino con il collega tedesco Heiko Maas. Si tratta, ha detto Di Maio, di "una scelta di lealtà e trasparenza verso l'Italia che apprezziamo".

L'Italia, ha detto Di Maio, si impegna a mantenere la "massima trasparenza" su dati epidemiologici, con "aggiornamenti quotidiani" per "consentire a tutti i cittadini tedeschi di visitare l'Italia in piena sicurezza". L'Italia, ha aggiunto il ministro, intende "definire delle regole" per "non frammentare il mercato turistico europeo". Per questo, ha concluso, "le intese tra Paesi non sono una soluzione appropriata".

Sul tema della riapertura dei confini "preferiremmo una regolamentazione congiunta a livello europeo", ha evidenziato Maas rispondendo a una domanda sulle misure adottate dall'Austria in vista della riapertura dei confini. Anche perché, ha aggiunto, "a livello europeo siamo capaci di metterci d'accordo". E questo darebbe "affidabilità a tutti i cittadini europei".

Il ministro degli Esteri tedesco ha espresso "grande rispetto e grande ammirazione per la disciplina con cui la popolazione italiana ha affrontato la pandemia".