Morte Floyd, Minnesota chiede test coronavirus a manifestanti

(Afp)

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha chiesto che tutti i manifestanti che sono scesi in piazza dopo l'uccisione di George Floyd realizzino il test per verificare se hanno contratto il coronavirus. ''Tutti coloro che hanno manifestato devono fare il test per il Covid-19'', ha dichiarato Walz su Twitter, allegando informazioni fornite dal Dipartimento della Salute del Minnesota su come effettuare l'esame diagnostico in zona.

''Se pensate di essere stati esposti, fate un test cinque giorni dopo l'evento'' che può aver portato al contagio. ''Se il test sarà negativo, fate un'altra prova 14 giorni dopo l'evento. Se cominciate a manifestare sintomi, fate un test immediatamente'', ha aggiunto Walz.

Parlando delle manifestazioni, il governatore ha detto di essere ''profondamente preoccupato per questo tipo di eventi. Vedremo un aumento di casi di Covid-19. E' inevitabile''.