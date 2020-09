Proteste a Buffalo, sospesi di 2 agenti: si dimettono 57 colleghi

Afp

Dopo la sospensione dal servizio senza stipendio di due agenti della polizia di Buffalo, nello stato di New York, che la notte scorsa hanno ferito in modo grave un dimostrante 75enne scagliandolo per terra, 57 colleghi dei due poliziotti della Police Emergency Response Team hanno annunciato le loro dimissioni. E' quanto riferisce la Cnn. I colleghi dei due poliziotti hanno espresso la loro "solidarietà" sottolineando che i due agenti "stavano semplicemente eseguendo gli ordini".