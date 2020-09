Trump: "White è a casa, grazie Iran"

(Afp)

Un ''grazie all'Iran'' è stato espresso via Twitter dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il rilascio del veterano della Us Navy Michael White, che era stato arrestato nel 2018 e che ora è rientrato negli Usa.

''E' fantastico avere Michael a casa. E' appena arrivato. Molto eccitante'', ha scritto Trump su Twitter. Poi riferendosi alle prossime elezioni Usa ha detto ''vincerò''.