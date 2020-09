Anziano spinto a terra, rilasciati senza cauzione 2 agenti Buffalo

Foto Afp

I due agenti della polizia di Buffalo accusati di aggressione nei confronti di un anziano nel corso delle proteste per la morte di George Floyd, sono comparsi in videoconferenza davanti al giudice Craig Hannah. I due, riporta la Cnn, si sono dichiarati non colpevoli e sono stati rilasciati senza cauzione. Una nuova udienza del procedimento è stata fissata per il 20 giugno. I due agenti, dopo l'episodio che li ha visti coinvolti, sono stati sospesi dal servizio.

