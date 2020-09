Da Beatrice di York a Theodora di Grecia, il Covid-19 ‘congela’ i royal wedding

(Fotogramma)

Anche i ricchi piangono e non si sposano in tempi di Covid-19. Il 2020 doveva essere l’anno dei matrimoni più attesi in Gran Bretagna, da Beatrice di York, nipote della regina Elisabetta, che aveva concesso alla primogenita del duca di York i saloni e i giardini di Buckingham Palace per convolare a nozze con il giovane imprenditore di origine italiana Edoardo Mappelli Mozzi, a Theodora di Grecia, figlia dell’ex re Costantino e di Anna Maria, sorella di Margrethe di Danimarca.

Per la seconda volta la fascinosissima Theodora, attrice conosciuta negli Stati Uniti con il nome d’arte di Theodora Grecia, soprattuto soap, film e serie tv (Beautiful, Little boy, June, The Big Valley), al nono posto nella successione del defunto trono greco, è stata costretta ad annullare il matrimonio con l’avvocato americano Matthew Kumar, conosciuto in California. Anche per loro festeggiamenti congelati e rimandati sull’isola greca di Spetses, causa pandemia.

Ad attenderli ci saranno i rappresentanti del gotha e le teste coronate dei troni europei con i quali Theodora è imparentata (la regina Elisabetta II è la sua madrina di battesimo). Da Felipe e Letizia di Spagna a Frederic e Mary di Danimarca, dalla regina Margrethe ai reali inglesi.

Attesissima per questa estate, senza essere ‘regale’ l’unione tra James Middleton, fratello della duchessa di Cambridge e cognato del futuro re d’Inghilterra, e Alizee Thevenet, analista finanziaria di origine francese, conosciuta due anni fa al South Kensington Club di Londra. Non sarà un ‘royal wedding’, è stato scritto, ma non passerà inosservato. Rinviato a data da stabilire. Il settimanale francese ‘Point de Vue’ ha riportato le parole di un amico di James Middleton.

“Impossibile organizzare un matrimonio anglo-francese in questo periodo, avrebbe confessato il giovane Middleton. James e Alizee hanno deciso di aspettare - ha aggiunto l’amico- affinché tutti gli invitati possano essere in grado di partecipare alla cerimonia”. Appassionato di natura e animali Il fratello di Pippa e Kate, ha sempre preferito una vita solitaria lontana dal glamour e dalla mondanità. Ma forse, tra non molto, qualche riflettore si accenderà anche per lui.

Discrezione assoluta in piena pandemia, secondo il settimanale francese, per Beatrice di York, 32 anni, che in silenzio aveva mal digerito il coinvolgimento del padre nello scandalo Epstein. Solo qualche rara apparizione a sostegno delle sue chiarity e delle Fondazione benefiche, di cui è presidente, e quarantena nella casa di campagna della famiglia del fidanzato (gia’ sposato e padre in un bambino di 4 anni) nell’Oxfordshire, mentre i genitori e la sorella si trovavano confinati in una magione accanto al castello di Windsor. E un trasloco in pieno lockdown secondo indiscrezioni, dopo qualche giorno di isolamento forzato, da parte del futuro marito di Beatrice di York, sembra nella casa della fidanzata, a Saint James Palace, nel cuore di Londra.