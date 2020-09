Coronavirus, Gb sospende uso idrossiclorochina in studio Recovery

(Afp)

Non c'è pace per i trial con idrossiclorochina contro Covid-19. In Gran Bretagna i responsabili del trial clinico randomizzato nazionale Recovery, che sta testando sei diversi standard di cura per la cura di Covid-19, hanno sospeso l’utilizzo dell’idrossiclorochina, avendo constatato nel corso delle periodiche verifiche che questo farmaco non ha mostrato alcun effetto benefico sui pazienti ospedalizzati con Covid-19. Lo ricorda l'Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani in un documento della direzione scientifica con tutti gli aggiornamenti sulla pandemia.