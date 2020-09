Coronavirus, superati i 400.000 morti in tutto il mondo

(Afp)

La pandemia del nuovo coronavirus originario della città cinese di Wuhan ha superato la soglia di 400.000 morti e ha causato oltre 6,9 milioni di infezioni in tutto il mondo, secondo l'ultimo bilancio della Johns Hopkins University.

Secondo i dati aggiornati questa mattina, il bilancio globale delle vittime per coronavirus a 400.135 su un totale di 6.920.214 contagi accertati. È stata inoltre superata un'altra soglia, quella dei tre milioni di persone che hanno superato la malattia, con gli Stati Uniti in cima alla lista, con 500.849 persone guarite, seguite dal Brasile, con circa 277.149 pazienti salvati e dalla Russia, con 220.935.

Gli Stati Uniti continuano a essere il paese più colpito dalla pandemia e tornano a muoversi nei 22.000 casi giornalieri, raggiungendo 1,9 milioni di persone infette e 109.802 morti.

Il Brasile rimane in seconda posizione: con oltre 27.000 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, il bilancio dei casi nel paese arriva a 672.846, mentre le vittime sono 35.930. La Russia rimane al terzo posto, con 458.102 positivi e 5.717 morti.

In quarta posizione, il Regno Unito ha registrato 286.294 casi e 40.548 morti. L'India è dietro, che registra record costanti di casi quotidiani, con 10.000 infetti al giorno, 247.040 casi totali e 6.946 morti. Successivamente, in sesta posizione, si trova la Spagna, in quinta posizione con un totale di 241.310 positivi e 27.135 morti.

L'Italia scende al settimo posto per casi, con 234.801 persone infette e 33.846 morti, davanti al Perù, con 191.758 casi e 5.301 morti. Il paese andino è seguito dalla Francia, con 190.759 infezioni e 29.145 morti; Germania, con 185.450 casi e 8.673 morti; Iran, con 169.425 infezioni e 8.209 morti e Turchia, con 169.218 infezioni e 4.669 morti.

A chiudere il gruppo di oltre 100.000 infezioni sono il Cile, con 127.745 persone con coronavirus e 1.541 morti, e il Messico, con 113.619 infetti e 13.511 morti.

Al di sotto dei 100.000 positivi, il Pakistan, un altro paese asiatico con costanti record giornalieri di infezione questa settimana, ha già 98.943 colpiti e 2.002 decessi, davanti all'Arabia Saudita, con 98.869 infezioni e 676 morti e il Canada, che ha 96.475 persone con coronavirus e 7.850 vittime.

La Cina, il paese in cui ha avuto origine la pandemia, ha 84.186 infezioni e 4.638 morti.