Trump replica a Powell: "Truffatore, ci portò in guerre disastrose"

"Colin Powell, un vero truffatore, responsabile per aver portato l'America nelle disastrose guerre in Medio Oriente, ha appena annunciato che voterà per un altro truffatore, Sleepy Joe Biden". E' questa la replica alle dichiarazioni di Colin Powell, che il Presidente degli Usa, Donald Trump, affida a un tweet. "Powell non aveva detto che l'Iraq aveva 'armi di distruzione di massa? Non le avevano, ma noi siamo andati in guerra!", scrive Trump.

