Coronavirus, domani termina il lockdown a Mosca

(Afp)

Termina domani il lockdown a Mosca, la città in cui si è concentrata la metà dei casi di Covid confermati in Russia durante l'epidemia, che però è tutt'altro che sconfitta. Il sindaco, Sergei Sobyanin, ha anticipato in un post sul suo blog che le misure di auto isolamento finiranno già a partire da domani per tutti. Questo significa che i residenti non dovranno munirsi di permessi speciali per spostarsi in città. Martedì della prossima settimana ai ristoranti sarà concesso di sistemare tavolini all'esterno e, una settimana dopo ancora, riaprire normalmente. Ai moscoviti viene comunque richiesto di rispettare misure di "auto protezione" e di "prendersi cura di chi ci circonda".