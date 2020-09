Coronavirus, in India è record di casi ma riaprono templi e ristoranti

(Afp)

In India si è registrato un record di 9.983 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, portando così a 256.611 il totale dei contagiati nel Paese. Lo riferisce il ministero della Sanità di Nuova Delhi, mentre è salito a 7.135 il numero delle vittime, 206 in più rispetto a ieri. Sono invece 124.094 le persone giudicate guarite dalle autorità sanitarie, ovvero un 48,36% dei malati.

Preoccupante la situazione nello stato indiano di Maharashtra, dove si registrano 85.975 casi, ovvero più contagi che in tutta la Cina (83.040). I dati comunicati dalle autorità sanitarie indiane e riportati stamani dalla stampa locale parlano anche di 3.060 decessi solo in questo stato dell'India occidentale. Mumbai, capitale dello stato di Maharashtra con una popolazione di 18,4 milioni di persone, è la città indiana più colpita dalla pandemia, con 48.744 contagi accertati e 1.638 decessi. Nello stato di Maharashtra, dove i dati ufficiali parlano di 551.647 persone sottoposte ai test per il coronavirus, sono 43.591 i casi attivi e 39.314 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione.

Nonostante l'impennata dei casi, il Paese ha comunque riaperto gli uffici, i centri commerciali, gli hotel e i ristoranti, così come anche i templi e altri luoghi religiosi. Lo ha annunciato il ministero degli Interni, ponendo comunque una serie di linee guida da seguire. Nei templi, ad esempio, saranno sospese le offerte, i cori e ognuno dovrà pregare da solo. I fedeli dovranno indossare la mascherani nei templi indiani di Hanuman Garhi e Tirupati Venkateswara, utilizzare il disinfettante per le mani e mantenere il distanziamento sociale.

In alcune zone dell'India, compresa Nuova Delhi, riapriranno i centri commerciali e i ristoranti. In tutti i luoghi pubblici, ristoranti compresi, sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale. Ma le aperture non sono uguali per tutta l'India. A Mumbai, dove è stato registrato il tasso più alto di contagi in India, gli uffici hanno riaperto oggi, ma sono rimasti chiusi i templi e i centri commerciali. In India è stato introdotto un rigido lockdown il 25 marzo, ma è stato allentato gradualmente da maggio.