Coronavirus, nelle Filippine scuole riaperte solo con vaccino

Nelle Filippine le scuole riapriranno solo dopo che sarà disponibile per tutti il vaccino anti Covid-19. Troppo elevato il rischio di contagio altrimenti, hanno stabilito le autorità.

Il presidente Rodrigo Duterte lo scorso maggio aveva anticipato che non avrebbe autorizzato il rientro a scuola fino che non sarà stato sviluppato un vaccino. Le scuole nelle Filippine sono state chiuse lo scorso marzo - 25 milioni di ragazzini sono rimasti a casa da allora -con il diffondersi dei contagi di Covid-19.

"Ci adeguiamo alla direttiva del presidente: gli alunni potranno tornare in classe solo quando sarà disponibile il vaccino", ha affermato oggi la ministra dell'Istruzione, Leonor Briones. "Gli insegnanti terranno le loro lezioni a distanza, via internet o in televisione, se necessario", ha aggiunto la ministra, riconoscendo la difficoltà di accedere a Internet per milioni di studenti. "Gli insegnanti e la scuola dovranno adattarsi", ha precisato.