Coronavirus, in Pakistan corre il contagio: superati i 100.000 casi

(Afp)

Sono più di 100.000 i casi di coronavirus in Pakistan, dove le autorità hanno iniziato ad allentare le misure imposte per contenere la diffusione del virus. Secondo i dati riportati stamani dal giornale Dawn, i casi confermati sono 103.671, con 34.355 persone guarite dopo aver contratto l'infezione e 2.067 decessi. In 24 ore, sottolinea l'agenzia Dpa, sono stati accertati almeno 4.728 nuovi casi e 65 morti. Sono più di 5.000 le persone ricoverate in ospedale.

Il Punjab e il Sindh, rispettivamente con 38.903 e 38.108 casi, sono le regioni in cui si registrano più contagi. Il Pakistan, con una popolazione di 212 milioni di persone, è tra i 15 Paesi più colpiti al mondo. Il primo caso è stato registrato il 26 febbraio e secondo le autorità il picco è ancora lontano. Dopo l'allentamento delle misure inizialmente imposte, per 884 aree del Paese è stato deciso quello che le autorità definiscono "smart lockdown".

Non mancano le accuse per il governo da parte di esperti e leader dell'opposizione, ma il premier Imran Khan ha escluso un altro lockdown totale. "Il coronavirus è stato deliberatamente diffuso in Pakistan", ha accusato sabato Bilawal Bhutto Zardari, leader del Ppp al potere nella provincia del Sindh.