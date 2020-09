Coronavirus, in Russia quasi 9mila casi e 112 morti in 24 ore

(Afp)

In Russia sono stati confermati 8.985 nuovi casi di coronavirus, portando a 476.658 il totale delle persone contagiate nel Paese. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, confermando 112 decessi per complicanze legate al Covid-19 nelle ultime 24 ore. E' quindi salito a 5.971 il numero delle persone decedute dopo aver contratto l'infezione. Le autorità sanitarie riferiscono anche i dati dei guariti, 230.688 in totale, 3.957 in più rispetto a ieri.

Intanto l'agenzia per il trasporto aereo in Russia (Rosaviatsiya) ha proposto al governo la ripresa dei voli internazionali a partire dal prossimo 15 luglio, anticipa l'agenzia Tass. I Paesi interessati dalla ripresa dei collegamenti aerei da e con la Russia sono 15.