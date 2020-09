Covid, Cipro apre frontiere a 13 Paesi ma non all'Italia

Afp

Cipro apre oggi le sue frontiere a 13 paesi, ma non all'Italia. I visitatori provenienti da Germania, Austria, Grecia, Israele, Bulgaria, Finlandia, Slovacchia, Slovenia, Lituania, Norvegia, Danimarca e Ungheria non verranno più messi in quarantena al loro arrivo, riferisce l'emittente televisiva di Stato Rik. Tuttavia rimane in vigore fino al 20 giugno la richiesta di esibire all'arrivo sull'isola un test recente del covid-19 con risultato negativo.

Inoltre se un visitatore risulterà contagiato mentre si trova a Cipro dovrà pagare di tasca propria i trattamenti medici. Altri paesi - fra cui Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia, Romania e Croazia - dovrebbero essere aggiunti alla lista d'ingresso il 20 giugno, se la situazione epidemiologica non peggiorerà.