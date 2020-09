Si dimette il responsabile editoriali NY Times, Trump lo elogia

Foto Fotogramma

Si è dimesso James Bennet, responsabile della pagina degli editoriali del New York Times. Lo annuncia il quotidiano su twitter. La decisione segue le polemiche sulla pubblicazione dell'op-ed del senatore repubblicano Tom Cotton in cui chiedeva l'intervento dell'esercito contro le proteste nelle città americane.

Su twitter, il presidente americano Donald Trump commenta così la notizia: "Se n'è appena andato un Opinion Editor del New York Times. Esatto, ha lasciato per l'eccellente commento scritto dal nostro grande senatore Tom Cotton. Trasparenza! Lo Stato dell'Arkansas è molto orgoglioso di Tom. Il New York Times è fake news"