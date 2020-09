Houston in fila per l'ultimo saluto a George Floyd

(Fotogramma)

Migliaia di persone attese alla chiesa di Houston dove, dalle 12 ora locale, è esposto il feretro di George Floyd per l'ultimo saluto da parte della città texana dove è nato il giovane soffocato da un poliziotto. Due lunghe file si snodano dall'esterno della Fountain of Praise Church per permettere di mantenere il distanziamento sociale. Ci si potrà fermare cinque secondi davanti alla bara. Domani si svolgeranno i funerali in forma privata e Floyd verrà sepolto nel cimitero di Houston accanto alla madre.