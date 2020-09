La Nuova Zelanda si proclama 'Covid free', via tutte le restrizioni

(Afp)

Le autorità sanitarie della Nuova Zelanda hanno dichiarato che il Paese è ''Covid free'', portando così la premier Jacinda Ardern a revocare tutte le restrizioni che erano state imposte per contenere i contagi. Restano in vigore solo i controlli alle frontiere, per evitare il caso dei contagi 'importati' dall'estero. ''Siamo pronti'', ha dichiarato Ardern nel corso di una conferenza stampa a Wellington, esprimendo apprezzamento per i neozelandesi che si sono mostrati ''uniti in un modo mai visto per contrastare il virus''.

In Nuova Zelanda, dove sono stati confermati meno di 1.500 contagiati dal coronavirus e 22 decessi per complicanze, al momento non ci sono casi attivi ed è la prima volta che questo accade dal 28 febbraio. ''Quasi certamente avremo altri casi, ma questo non significherà che abbiamo fallito, fa parte della natura del virus'', ha affermato Ardern.

Il ministro della Sanità Ashley Bloomfield ha dichiarato che la trasmissione del virus in Nuova Zelanda è stata eliminate. Chi entrerà nel Paese dall'estero, ha aggiunto, verrà monitorato per un paio di settimane e gli verrà fatto il test per il coronavirus.