Gb, da oggi quarantena per chi arriva dall'estero

(Fotogramma)

Da oggi sono in vigore le nuove regole per chiunque faccia ingresso nel Regno Unito. I viaggiatori in arrivo, siano essi cittadini britannici o stranieri, dovranno sottoporsi a un periodo di autoisolamento di 14 giorni. Dalle misure di quarantena sono esentati i viaggiatori in arrivo dall'Irlanda, dalle Channel Isalnds e dall'Isola di Man, oltre ad alcune categorie professionali, come i medici e gli autotrasportatori.

Ai passeggeri in arrivo, sarà inoltre chiesto di fornire alle autorità un indirizzo dove poter essere rintracciati durante il periodo di autoisolamento. Se sprovvisti di un alloggio, ai viaggiatori in arrivo sarà fornita una sistemazione, per la quale dovranno però pagare le spese. Per i trasgressori è prevista una multa fino a mille sterline. Le misure non si applicano ai passeggeri in transito.