Presidenziali Usa, Biden già al 50% nei sondaggi

(Afp)

Joe Biden è ormai intorno al 50% nei sondaggi, una soglia che Hillary Clinton non ha mai raggiunto. Lo sottolinea un'analisi della Cnn, secondo la quale si tratta di un dato chiave, forse anche più dei punti di vantaggio del candidato democratico rispetto al presidente Donald Trump.

In un sondaggio NcbNews/Wsj diffuso ieri, veniva evidenziato che Biden ha un vantaggio di sette punti. Ma secondo la Cnn l'elemento cruciale è che Biden è al 49%, mentre Trump è al 42%. Altri tre sondaggi di ieri (ABC News/Washington Post, Monmouth University and NPR/PBS NewsHour/Marist College) danno il democratico almeno al 50%.

Nel giugno 2016, la Clinton era al 42% e in tutta la campagna non ha mai raggiunto, nella media dei sondaggi, il 50%. Per vincere nel 2016 Trump ha dovuto quindi convincere gli indecisi. Mentre in questo caso dovrebbe far cambiare idea a chi ha già scelto Biden. E ciò è reso più difficile dal suo alto tasso di disapprovazione, che nella media dei sondaggi raggiunge il 54%.