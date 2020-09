Usa, cauzione da 1,2 milioni di dollari per ex agente accusato dell'omicidio di Floyd

(Afp)

E' stata fissata una cauzione da un milione e 250mila dollari per Derek Chauvi, l'ex agente della polizia di Minneapolis accusato dell'omicidio di George Floyd. La giudice Jeannice Reding ha accolto quindi la richiesta dell'accusa, limitandosi ad abbassare ad un milione la cauzione nel caso che l'imputato, che è accusato di omicidio di secondo grado, accetti alcune condizioni, tra le quali non prendere altri lavori nel campo della sicurezza, consegnare tutte le sue armi e il permesso di possederle, non lasciare il Minnesota ed evitare i contatti con la famiglia Floyd.