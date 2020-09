Coronavirus, in Messico più di 120.000 casi

Afp

Sono 120.102 i casi confermati di coronavirus e almeno 14.053 i decessi in Messico a causa della pandemia. E' quanto emerge dal nuovo bollettino diffuso dalle autorità locali. "Se qualcuno pensa debbano essere già riaperti tutti i posti di lavoro e le scuole, chiunque crede che ci si possa radunare in spazi pubblici o che cinema, teatri e spiagge apriranno domani si sbaglia - ha detto il sottosegretario alla Salute, Hugo López-Gatell - Per favore che nessuno si faccia confondere da questa idea, che è sbagliata".

Le zone più colpite restano Città del Messico, con 31.493 contagi, lo stato del Messico, con 18.993 casi e la Bassa California con 6.138.