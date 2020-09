Coronavirus, Oms: "Contagio da asintomatici meno probabile"

(Afp)

"Gli studi complessivi sulla trasmissione da soggetti asintomatici sono difficili da condurre, le prove disponibili grazie al contact tracing e riportate dagli stati membri suggeriscono che i soggetti infettati e asintomatici abbiano meno probabilità di diffondere il virus rispetto a quelli che hanno sviluppato sintomi". Sono le parole che Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico per il coronavirus dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), riporta sul proprio profilo Twitter, citando espressamente l''Advice on the use of masks in the context of COVID-19' che l'Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato lo scorso 5 giugno.

A pagina 2, in particolare, si legge che gli elementi acquisiti suggeriscono che "la trasmissione del Covid 19 avviene soprattutto da soggetti sintomatici ad altri a stretto contatto quando non vengono indossati appropriati dispositivi di protezione".