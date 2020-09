Morte Floyd, cancellato il reality show 'Cops'

Foto AFP

'Cops', uno dei più longevi programmi della Tv Usa è stato cancellato. Lo ha deciso la Paramount Network, sulla scia delle proteste per la morte di George Floyd. 'Cops', che in forma di reality-show racconta la vita e le azioni degli agenti di vari dipartimenti di polizia, è stato più volte accusato di glorificare le azioni dei poliziotti, spesso impegnati in arresti di afroamericani. In onda per la prima volta nel 1989, dopo 32 stagioni su Fox Television è stato venduto alla Paramount Network, che avrebbe dovuto iniziare le trasmissioni della 33esima stagione del programma a partire da lunedì.