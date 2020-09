Amazon vieta a polizia Usa sua tecnologia riconoscimento facciale

Fotogramma

Amazon vieta alla polizia l'utilizzo della sua tecnologia di riconoscimento facciale Rekognition. Il gigante dell'e-commerce ha spiegato di aver preso questa decisione per dare al Congresso degli Stati Uniti "tempo sufficiente per mettere a punto le regole appropriate" sull'uso etico di questa tecnologia. L'annuncio di Amazon è arrivato nel pieno delle polemiche sul rischio che i software per il riconoscimento facciale aumentino il rischio di violazioni dei diritti umani su base razziale, mentre negli Stati Uniti continuano le proteste per la morte di George Floyd. Già martedì la Ibm aveva annunciato un divieto simile di ricorso alle sue tecnologie, invocando "un dialogo nazionale" sull'utilizzo di queste piattaforme.