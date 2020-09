Coronavirus, accelera il contagio in Africa

(Afp)

La pandemia da coronavirus sta subendo una ''accelerazione'' in Africa, con 207.617 casi confermati nel continente e 5.642 decessi legati all'infezione. L'allarme arriva dalla direttrice dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per la regione africana, Matshidiso Moeti, che ha spiegato che il Covid-19 si sta diffondendo dalle capitali dove è arrivato grazie a persone che hanno viaggiato ad altre zone più periferiche.

Moeti ha quindi sottolineato che in dieci i Paesi africani si registra il 75 per cento del totale dei contagi e che il Sudafrica da solo ne conta un quarto. Sono infatti 55.421 i casi confermati in Sudafrica e 1.210 i morti. ''Una delle sfide più grandi in Africa continua a essere la disponibilità di kit per eseguire i test'', ha detto Moeti.