Coronavirus, a Cuba test per tutti i turisti stranieri

(Fotogramma)

Cuba testerà tutti i visitatori stranieri quando riaprirà al turismo internazionale, che sarà 'confinato' all'inizio alle spiagge dell'isola. Lo ha annunciato il premier Manuel Marrero Cruz, precisando che l'Avana per ora resterà off limits ai turisti. Il primo ministro non ha fornito alcun calendario delle riaperture. Secondo dati ufficiali, al momento si registrano meno di dieci casi al giorno, rispetto al picco raggiunto nelle settimane scorse di 50 contagi giornalieri.