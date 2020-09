Coronavirus, in Russia superati i 502mila casi

(Afp)

In Russia sono stati confermati 8.779 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando a 502.436 il totale delle persone contagiate. Lo riferiscono le autorità sanitarie russe, aggiornando a 6.532 il numero delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, 174 in più rispetto al giorno precedente.

La Russia diventa così il terzo Paese più colpito dalla pandemia al mondo per numero di casi dopo gli Stati Uniti e il Brasile.