Floyd, rilasciato su cauzione uno dei 4 agenti arrestati

Afp

Thomas Lane, uno dei quattro agenti di polizia di Minneapolis arrestati per la morte di George Floyd, è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 750mila dollari. Lane era entrato in carcere il 3 giugno scorso con l'accusa di concorso in omicidio di secondo grado in relazione alla morte dell'afroamericano, deceduto dopo l'arresto durante il quale l'agente Derek Chauvin gli aveva tenuto il ginocchio sul collo per 8 minuti e 46 secondi.