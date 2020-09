Slovacchia, attacco con coltello alle elementari: 2 morti

Immagine di repertorio (Afp)

Un giovane uomo ha accoltellato diverse persone in una scuola elementare in Slovacchia prima di essere ucciso dalla polizia. Nell'attacco sono stati uccisi il vicepreside e ferite quattro persone, fra cui due bambini e la preside della scuola. Al momento non sono chiari i motivi dell'aggressore, che aveva 22 anni e secondo alcuni media era un ex allievo dell'istituto.

Il dramma è avvenuto nella piccola cittadina settentrionale di Vrutky, vicino al confine con la Repubblica Ceca. La polizia ha poi ucciso l'aggressore, proveniente dalla vicina località di Martin. Il capo della polizia slovacca e il ministro dell'Interno si stanno recando sul posto.