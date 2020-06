Coronavirus, in Perù quasi 6mila casi in un giorno

(Afp)

In Perù sono quasi seimila i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Lima, parlando di 5.965 nuovi casi di coronavirus e aggiornando a 214.788 il totale dei positivi nella nazione andina. Sono invece 206 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, facendo così aumentare a 6.109 il totale dei decessi. Il Perù risulta essere il secondo Paese più colpito dalla pandemia da Covid-19 in America Latina dopo il Brasile.

La regione della capitale Lima resta quella che soffre maggiormente, con 125.640 casi confermati. Sono attualmente 10.026 le persone che restano in ospedale in Perù a causa del Covid-19. Più di mille sono ricoverate in terapia intensiva.