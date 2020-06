Covid, a Pechino nuovi contagi: sospesa riapertura elementari

Afp

Pechino ha sospeso la riapertura delle scuole elementari, per gli allievi di prima, seconda e terza, dopo la conferma di tre nuovi casi di Covid-19 in questi giorni, ha annunciato la Commissione istruzione del comune. Per gli allievi dei primi tre anni delle elementari il ritorno in classe era previsto lunedì prossimo.

All'indomani della conferma di un nuovo contagio, il primo dopo 56 giorni, due nuovi casi di di Covid-19 sono stati registrati a Pechino, ha reso noto il governo locale. Ad ammalarsi mercoledì era stato un 52enne del quartiere di Xicheng, subito ricoverato al Beijing Ditan Hospital, un ospedale per pazienti Covid-19. Le due persone che si sono ammalate di Covid-2 a Pechino ieri sono di sesso maschile, entrambi dipendenti del Centro di ricerca sulla carne del quartiere di Fengtai, ha reso noto Zhang Jie, vice direttore del distretto.