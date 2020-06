Grecia lunedì riapre ai turisti, test Covid per chi arriva dall'Italia

(Afp)

La Grecia lunedì riapre le porte ai turisti ma con delle limitazioni. Tutti i passeggeri provenienti da Italia, Spagna e Olanda, infatti, dovranno sottoporsi al test per il Covid-19 al loro arrivo, mentre restano bloccati fino a fine mese i voli provenienti dalla Gran Bretagna. Lo hanno riferito i ministri del Turismo e della Salute di Atene.

"Il divieto (ai voli passeggeri, ndr) dalla Gran Bretagna resta in vigore" per le due settimane successive, ha dichiarato il ministro greco del Turismo, Harry Theoharis. "Il nostro obiettivo è che la Grecia resti un paese sicuro in attesa della stagione turistica", ha aggiunto il suo collega della Salute, Vassilis Kikilias.

Il governo di Atene nei giorni scorsi ha annunciato una 'fase ponte' dal 15 al 30 giugno durante la quale solo gli aeroporti di Atene e Salonicco potranno ricevere voli passeggeri dall'estero. Gli altri scali apriranno il primo luglio.

Fino al 30 giugno i passeggeri da Italia, Spagna e Olanda potranno volare solo su Atene, mentre il blocco per la Gran Bretagna cadrà dal primo luglio. Qualsiasi passeggero dovesse risultare positivo al tampone dovrà osservare una quarantena di 14 giorni in un hotel a spese della Grecia.