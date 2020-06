Sesso e Covid, i consigli di New York: "Fatelo da soli"

(Afp)

"Tu sei il tuo partner sessuale più sicuro. La masturbazione non diffonderà il Covid-19, specialmente se lavi le mani (e ogni sex toy) con acqua e sapone per almeno 20 secondi prima e dopo il sesso". E' uno dei suggerimenti che, su una pagina del sito della città di New York, campeggiano nelle linee guida per un'attività sessuale sicura nell'emergenza coronavirus.

Il documento, aggiornato pochi giorni fa, con toni 'frizzanti' invita a limitarsi ai rapporti di coppia perché "3 (o più persone) sono assolutamente un assembramento". "I contatti stretti con più persone dovrebbero essere evitati", si legge nel testo, che invita a "limitare le dimensioni della vostra lista degli ospiti", a "frequentare un partner sessuale regolare" e a "scegliere luoghi aperti e ventilati". Quindi, si consiglia di "indossare una mascherina, di evitare i baci e di non toccare occhi, naso e bocca senza essersi lavati le mani".