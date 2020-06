(Afp)

La Slovenia riapre i confini con l'Italia. "Altra buona notizia, la Slovenia ha confermato che dal 15 giugno eliminerà qualsiasi blocco con l’Italia. Mentre da domani verrà rimossa la recinzione fra Gorizia e Nova Gorica, quindi saranno riaperti già i confini per i residenti in Friuli Venezia Giulia. Continuiamo a lavorare" afferma in un tweet il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

"Da domani mattina riaprirà il confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, anticipando così di 48 ore quanto era già stato stabilito a livello nazionale" l'annuncio del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine di un confronto con il primo ministro sloveno Janez Jansa.

"Ringrazio il Capo del governo sloveno - ha dichiarato con soddisfazione Fedriga - per aver anticipato i tempi della riapertura dei confini al Friuli Venezia Giulia. Questo importante risultato è il frutto del costante colloquio portato da sempre avanti tra la nostra regione e la Repubblica di Slovenia".